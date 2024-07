Abel volta a lamentar venda de Estêvão: ‘Poderíamos ter uma equipe de ouro’

Treinador rasgou elogios ao garoto que chamou a responsabilidade e foi fundamental no empate diante do Grêmio, em Caxias do Sul Crédito: Jogada 10

O técnico Abel Ferreira voltou a enaltecer o futebol do garoto Estêvão. O garoto foi um dos destaques no empate do Palmeiras em 2 a 2 diante do Grêmio, nesta quinta-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro. O treinador rasgou elogios ao atacante, mas voltou a lamentar sua venda, assim como a de outros garotos que saíram recentemente. Na visão do português, o Verdão poderia ter uma ”equipe de ouro” neste momento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Desfrutem enquanto está conosco, é o que posso dizer. É um moleque que tem magia dentro dele. Que continue com o espírito de atacar e defender e nos ajudar a ganhar jogos. Não à toa pagaram o valor que pagaram nele. Há coisas que não conseguimos fazer. Realmente poderíamos ter uma geração espetacular, construir uma equipe de ouro. Mas infelizmente o euro e a libra falam mais alto “, disse Abel, após a partida.