Zubeldía aprova atuação do São Paulo contra o Athletico: ‘Seguir neste caminho’

O São Paulo venceu o Athletico Paranaense por 2 a 1 nesta quarta-feira (3), na Ligga Arena, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Mais do que o triunfo, a atuação da equipe agradou bastante o técnico Luis Zubeldía, que deixou Curitiba muito feliz. O treinador acredita que o único problema foi a pressão adversária no início do segundo tempo, mas que logo foi contornada com um gol de Calleri.

“O Athletico, nos primeiros minutos, teve algumas finalizações ao gol. Fizemos o gol, tivemos controle e domínio do jogo. Rapidamente chegaram ao empate e mesmo assim tivemos o controle do jogo. No segundo tempo, nos faltou sair da pressão que o Athletico fez com sua torcida’, disse Zubeldía, que prosseguiu.

“Mas fizemos um gol num momento justo na segunda parte. Isso é o que acontece quando tem um centroavante com faro, com experiência, qualidade do Calleri. Aproveitou um erro e fez o gol. Depois, sofremos como um visitante contra um bom time. Mas eu gostei do trabalho do time, venho gostando do trabalho do time e temos de seguir por este caminho”, completou.