West Ham impõe condição por Paquetá, e Flamengo se rodeia de cuidados jurídicos

Rubro-Negro quer se blindar diante da exigência e busca fundamentos para avaliar o investimento no Garoto do Ninho

O Flamengo, por sua vez, se cerca de cuidados jurídicos para avaliar o investimento para compra definitiva. Ainda de acordo com GE, o Rubro-Negro acionou o escritório de advocacia Bichara e Motta, especialista em Fifa, para compreender a situação jurídica de Paquetá em caso de punição. O parecer, em suma, explica que enquanto o meia estiver vinculado ao futebol inglês, poderá seguir em atividade no Brasil.

Não há qualquer possibilidade de empréstimo por Lucas Paquetá neste momento, e o Flamengo sabe disso. Isso porque a expectativa do West Ham é recuperar parte dos 61 milhões de euros (R$ 309 milhões à época) investidos diante do risco de grave punição. O clube inglês firmou contrato com o meia da Seleção em agosto de 2022, por seis temporadas.

O West Ham admite a saída de Lucas Paquetá , mas sob a condição de ser definitiva. O Flamengo , a partir daí, busca fundamentos acerca de cuidados jurídicos para repatriar o meia. A ideia do clube inglês é recuperar ao menos parte do valor investido há dois anos.

Há recursos que poderiam manter Lucas Paquetá em atividade e com possibilidade de sanção apenas para Inglaterra. Ou seja, o meia conseguirá recorrer na própria Federação Inglesa a partir do momento do veredito. Depois, na Corte Arbitral do Esporte (CAS). O Flamengo tem, portanto, brechas jurídicas em mesa.

Recurso na Fifa

Lucas Paquetá também poderia recorrer em caso que envolva a Fifa, que seria capaz de homologar a pena a nível mundial. Nessa situação, caberia petição no Comitê de Apelação da entidade. Ou, em última instância, na Corte Arbitral do Esporte novamente.

Flamengo na janela

O nome mais notável da próxima janela do Flamengo certamente é o de Lucas Paquetá. No entanto, o Rubro-Negro definiu Marcos Antônio como primeiro reforço para o segundo semestre. Restam apenas imbróglios em relação aos gatilhos e valores finais da operação para selar o empréstimo.