Vini Jr responde críticas de Leifert: ‘Quer me colocar contra o Brasil’

Neste cenário, o jornalista Tiago Leifert, ex-Globo, chamou a atenção para as atuações do atacante em live, horas antes do empate em 1 a 1 com a Colômbia, na última terça-feira (02). Ele alega que Vini prioriza o seu lado individual durante a disputa da Copa América.

A Seleção Brasileira é alvo de críticas na Copa América, pelo desempenho aquém do esperado, principalmente de Vini Jr. Afinal, ele é protagonista no Real Madrid, atual campeão da Champions League e candidato a levar o prêmio de melhor jogador do mundo na temporada. A propósito, o rendimento no torneio pode ser essencial para conquistar o troféu. Sua falta de brilho, então, resultou em polêmica nas redes socais.

Internautas divididos na treta entre Vini Jr e Tiago Leifert

Posteriormente, a postagem viralizou na rede social e alcançou 160 mil visualizações. Os usuários se dividiram entre apoiar a afirmação do jogador, mas outros acreditam que o ideal era escutar as críticas. Principalmente pelo momento negativo da Seleção Brasileira na Copa América. O Brasil empatou em 1 a 1 com a Colômbia, no último compromisso da fase de grupos da Copa América, com falha de arbitragem, já que teve um pênalti ignorado. O lateral-direito Muñoz derrubou Vini. A propósito, a Conmebol admitiu erro do árbitro no lance.

Com mais um ponto, a pentacampeã mundial se classificou para as quartas de final do torneio, na segunda colocação do Grupo C. Assim, vai enfrentar o Uruguai, no próximo sábado (06), às 22h (de Brasília), no Estádio Allegiant, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

