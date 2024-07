Victor evita crise no Atlético e dá respaldo aos jogadores

Para diretor de futebol do Atlético, momento é de trabalhar focado e saber se o time será reforçado em breve

O Atlético voltou a sofrer uma dura derrota. Desta vez o Flamengo foi o responsável por chegar até Belo Horizonte e aplicar a goleada sobre o clube mineiro por 4 a 2. O jogo foi na noite dessa quarta-feira (3), na Arena MRV. O diretor de futebol do Galo, Victor Bagy, no entanto, evitou a crise no clube mineiro e justificou a situação.

Para o ex-atleta, o momento é de instabilidade, no entanto, não tem faltado trabalho para os jogadores atleticanos.