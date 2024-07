Vice-presidente do Corinthians admite contratar detetive, mas nega investigação paralela

Armando Mendonça afirma nesta quinta-feira sobre ter contratado um detetive particular para investigar a Neoway; ele exige atitude do clube

O segundo vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, depôs nesta quinta-feira (4) sobre a contratação de um detetive particular para investigar a Neoway Soluções Integradas, uma empresa “laranja” que recebeu repasse acima de R$ 1 milhão da Rede Social Media Design, intermediária do contrato com a VaideBet.

Armando, aliás, falou por quase quatro horas. O dirigente e agora ex-aliado do presidente Augusto Mello revelou detalhes do ocorrido. Assim, ele falou na condição de testemunha na 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), sob a responsabilidade do delegado Tiago Fernando Correia.

Todavia, Armando afirmou, portanto, que nunca conduziu uma investigação paralela e que sua intenção era solicitar dados públicos da empresa Neoway após receber informações sobre o possível repasse da comissão para um “laranja”.