Venezuela x Canadá: onde assistir, escalações e arbitragem

A Copa América já chega nas quartas de final e, nesta sexta-feira (5/7) há duelo entre seleções jamais campeãs do torneio sul-americano. Venezuela e Canadá se enfrentam às 22h (de Brasília), no AT&T Stadium em Arlington, nos Estados Unidos, por uma vaga na semifinal e jogará na próxima terça (9/7), em East Rutherford.

Como chega a Venezuela

Líder do Grupo B com 100% de aproveitamento, a Venezuela chega com moral alta para duelar contra o Canadá. A campanha perfeita contou com goleada sobre a Jamaica (3 a 0) e vitórias sobre México (1 a 0) e Equador (2 a 1). O camisa 23, Salomón Rondón, é o grande destaque, tendo participado de três gols (dois gols e uma assistência).

Os venezuelanos buscam ao menos repetir sua melhor participação na história da Copa América. Foi em 2011, quando la Vinotinto chegou às semifinais, sendo eliminada pela Argentina. O técnico Fernando Batusta não terá o ponta Darwin Machis, suspenso por dois amarelos. Dessa forma, a tendência é que Soteldo entre em seu lugar.

“Sabemos que precisamos nos motivar um pouco mais do que nos motivamos na fase de grupos. Afinal, estamos muito perto de superar o melhor desempenho histórico da Venezuela na Copa América”, disse o técnico da Venezuela, Fernando Batista.