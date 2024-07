Torcedor do Atlético faz gestos racistas para flamenguistas na Arena MRV

Vídeo repercutiu nas redes sociais após a vitória rubro-negra. Diretoria do Atlético busca a identificação do homem

A vitória do Flamengo por 4 a 2 diante do Atlético, na noite de quarta-feira (3), contou com mais um caso de racismo. Na arquibancada da Arena MRV, um atleticano fez gestos se referindo à pele, apontando para os rubro-negro, que estavam localizados na parte superior do estádio. Um torcedor do clube carioca registrou o momento.

