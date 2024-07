Terans tem lesão na panturrilha e desfalca o Fluminense diante do Inter

Uruguaio, que foi titular duas vezes consecutivas com Marcão, está fora da estreia do técnico Mano Menezes pelo Tricolor no Maracanã Crédito: Jogada 10

O Fluminense ganhou mais um desfalque para a estreia de Mano Menezes, contra o Internacional, nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Maracanã. Trata-se de Terans, que sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. Assim, o uruguaio, que teve duas chances como titular sob o comando de Marcão, está fora do duelo com o Colorado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No momento, o Tricolor não divulgou o grau da lesão ou o tempo previsto de recuperação. O jogador foi um dos reforços para a temporada e durante o primeiro semestre esteve em campo em 17 oportunidades, com um gol e uma assistência.