Ten Hag renova contrato com o Manchester United

Diabos Vermelhos optam pela permanência do treinador, que chegou perto de ser demitido, porém ficará até junho de 2026

O Manchester United anunciou, nesta quinta-feira (4), a renovação de contrato do técnico Erik ten Hag até junho de 2026. Apesar de ter chegado perto de ser demitido, o comandante holandês, de 54 anos, seguirá no cargo, com opção de prorrogação por mais uma temporada.

“Estou muito satisfeito por ter chegado a um acordo com o clube para continuar trabalhando juntos. Olhando para os dois últimos anos, podemos nos orgulhar de dois troféus e muitos exemplos de progressão. No entanto, também devemos deixar claro que ainda há muito trabalho pela frente para alcançar os níveis esperados do Manchester United, o que significa ir em busca de títulos ingleses e europeus”, declarou Ten Hag.