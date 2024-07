São Paulo tem expectativa de ter Bobadilla contra o RB Bragantino

O São Paulo vive com a expectativa do retorno do volante Bobadilla. O jogador encerrou sua participação na Copa América com a seleção paraguaia e volta ao Tricolor para a sequência da temporada. Contudo, o atleta não sabe se vai atuar no duelo contra o RB Bragantino, no sábado (6), no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro.

Bobadilla estava com a seleção do Paraguai na Copa América, mas o time foi eliminado na fase de grupos do torneio ao ser derrotado pela Costa Rica, na terça-feira (2). O jogador está sendo esperado de volta a São Paulo na sexta (5), para se reapresentar justamente no sábado, dia do jogo contra o Massa Bruta.