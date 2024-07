Retrospecto equilibrado: veja o histórico de Brasil x Uruguai pela Copa América

Brasil e Uruguai decidem, no sábado, uma das vagas para as semifinais da competição

Com o empate diante da Colômbia, pela última rodada da fase de grupos da Copa América, a Seleção Brasileira terá o Uruguai pela frente, nas quartas de final. O confronto será no sábado (6), às 22h (de Brasília). No retrospecto geral, a Canarinho leva vantagem diante da Celeste. Mas, se tratando de Copa América, o confronto é bem equilibrado.

Brasil e Uruguai já se enfrentam em 26 oportunidades na competição. Ambas as seleções têm nove vitórias no confronto, além de oito empates. Os dados são do site “O gol”.