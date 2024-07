Relembre como foram as estreias do técnico Mano Menezes, do Fluminense

Treinador fará sua primeira partida no comando do Fluminense nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília, contra o Inter no Maracanã

Dessa forma, o treinador estará à beira do campo diante do Internacional, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada. Com isso, o Jogada10 relembra como foram as outras estreias do treinador em clubes da primeira divisão. Mano começou a carreira no Guarani de Venâncio Aires (RS) antes de ir para a base do Internacional. Retornou ao Guarani, assumiu o Brasil de Pelotas, e, em 2003, partiu, então, para seu primeiro trabalho fora do RS.

Depois da apresentação, Mano Menezes teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e fará sua estreia como técnico do Fluminense nesta quinta-feira (14). O profissional terá a tarefa de fazer o elenco reagir e reencontrar bom futebol da última temporada. Na lanterna com apenas 6 pontos em 13 rodadas, o Tricolor não venceu nas últimas seis rodadas e necessita, de forma urgente, voltar a triunfar.

Três temporadas depois, após ser vice da Libertadores 2007, assumiu o Corinthians, recém rebaixado. E o treinador não só subiu com o Timão como campeão, como, no ano seguinte, conquistou Paulistão e Copa do Brasil. Na estreia, vencei o Guarani por 3 a 0 pelo Paulistão de 2008. Em sua reestreia pelo clube paulista, em 2014, venceu a Portuguesa por 2 a 1.

Depois desse trabalho, assumiu o Caxias, ficando até 2005, quando foi convidado para treinar o Grêmio, na busca por recolocar o Tricolor na Série A do Brasileirão. Era ele o comandante do Imortal na famosa Batalha dos Aflitos, terminada em vitória épica do Grêmio por 1 a 0 contra o Náutico. Antes disso, aliás, estreou pelo clube com derrota em Brasília, por 2 a 1 para o Gama pele Série B de 2005.

Logo depois assumiu o Iraty (PR). No ano seguinte, voltou ao RS para assumir o XV de Novembro, onde teve seu primeiro trabalho reconhecido nacionalmente. Afinal, levou o pequeno e desconhecido clube à semifinal da Copa do Brasil de 2004, com direito a eliminar o Vasco com uma goleada por 3 a 0 em São Januário, na segunda fase.

Passagem pelo Seleção Brasileira

Após a recusa de Muricy Ramalho, a CBF convidou Mano para ser o técnico da Seleção Brasileira. A partida de estreia foi contra os Estados Unidos, no New Meadowlands Stadium, em Nova Jérsei. E o Brasil vence por 2 a 0, com gols de Neymar e Alexandre Pato. Além disso, ficou com a medalha de prata nas Olímpiadas de Londres, em 2012, e não conseguiu ser o treinador na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

No ano seguinte, em 2013, assumiu o Flamengo e na estreia oficial, empatou por 2 a 2 com o Coritiba, no Estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. Nesse sentido, depois de deixar o Rubro-Negro voltou ao Corinthians e logo teve grandes passagens pelo Cruzeiro, com direito ao bi seguido da Copa do Brasil. A estreia em 2015 foi com o pé direito, goleada por 5 a 1 sobre o Figueirense.

Bi na Raposa

Deixou a Raposa para assumir o Shandong Luneng, da China, mas logo voltou à Toca, no ano seguinte. E a reestreia foi com derrota por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. Teve uma passagem conturbada pelo Palmeiras devido à identificação com o rival, e estreou com revés por 2 a 1 para o Goiás, fora de casa. No Bahia, iniciou o trabalho com derrota para o Atlético-GO por 1 a 0, em Salvador.

Por fim, em seus últimos dois trabalhos, estreou pelo clube que enfrenta nesta quinta-feira (4), o Internacional, justamente diante do Fluminense. Em 2022, bateu o Tricolor, que era comandado por Abel Braga por 1 a 0, no Maracanã. Por fim, na temporada passada, reestreou pelo Corinthians na semifinal da Sul-Americana, mas perdeu para o Fortaleza por 2 a 0, fora de casa, e foi eliminado em seguida.

Veja como foram as estreias de Mano Menezes

Grêmio (2005) – Gama 2 x 1 Grêmio (Série B)

Corinthians (2008) – Corinthians 3 x 0 Guarani (Paulistão)

Seleção Brasileira (2010) – Brasil 2 x 0 Estados Unidos (amistoso)

Flamengo (2013) – Flamengo 2 x 2 Coritiba (Brasileirão)

Corinthians (2014) – Portuguesa 1 x 2 Corinthians (Paulistão)

Cruzeiro (2015) – Cruzeiro 5 x 1 Figueirense (Brasileirão)

Cruzeiro (2016) – Santos 2 x 0 Cruzeiro (Brasileirão)

Palmeiras (2019) – Goiás 1 x 2 Palmeiras (Brasileirão)

Bahia (2020) – Bahia 0 x 1 Atlético-GO (Brasileirão)

Internacional (2022) – Fluminense 0 x 1 Internacional (Brasileirão)

Corinthians (2023) – Fortaleza 2 x 0 Corinthians (Copa do Brasil)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.