Portugal x França: onde assistir, escalações e arbitragem

O grande jogo da Eurocopa 2024. Portugal e França se enfrentam, nesta sexta-feira (5), às 16h (de Brasília), no Volkspark, pelo duelo mais esperado desta quartas de final da competição. Além disso, a partida em Hamburgo coloca frente a frente Cristiano Ronaldo e Mbappé. Um dos craques será eliminado do torneio.

Como chega Portugal

Os portugueses voltam a campo depois da classificação dramática na vitória nos pênaltis sobre a Eslovênia nas oitavas de final. Cristiano Ronaldo, que ainda não balançou a rede nesta Eurocopa, está confirmado entre os titulares do técnico Roberto Martínez. Dessa maneira, CR7 vai em busca do segundo título europeu com a seleção portuguesa, nesta que será a sua última Euro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa maneira, a expectativa é que Portugal repita a escalação do último compromisso.