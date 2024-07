Paulo Henrique, do Vasco, celebra chance de atuar com Coutinho: ‘Somos fãs dele’

Lateral também cita amizade com Alex Teixeira e enaltece trabalho de Rafael Paiva à frente do Cruz-Maltino na temporada

Sob a batuta do técnico Rafael Paiva, o Vasco bateu o Fortaleza por 2 a 0, nesta quarta-feira (3), em São Januário, e subiu na tabela do Campeonato Brasileiro. Em campo, é nítida a entrega do elenco e a animação com o trabalho do comandante. Assim, o lateral Paulo Henrique teceu elogios e disse que ele já provou a capacidade que tem nas partidas que esteve à beira do campo.

“O Paiva é um grande treinador, uma grande pessoa. Tem passado muita confiança para todos nós. Já provou que tem capacidade, que entende muito bem o jogo e que pode ser treinador do Vasco. Acho que tem sido muito importante para ele e para nós toda essa confiança no trabalho. Os resultados têm demonstrado isso. Ele fala com a gente que não podemos negociar nossa entrega em campo. O resultado é consequência do que a gente faz, e temos entendido bem”, disse.