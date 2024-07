Para avançar na Copa América, Equador precisa quebrar longo tabu contra a Argentina

Para contrariar a maior parte dos prognósticos, o Equador precisa superar marcas incômodas quando o assunto é enfrentar a Albiceleste. Nesse sentido, a primeira delas se dá no tempo em que a Tri não ganha da Argentina em diferentes contextos. A última vez, aliás, foi em 2015, na cidade de Buenos Aires, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

As quartas de final da Copa América serão inauguradas nesta quinta-feira (4). Na cidade norte-americana de Houston, a Argentina enfrenta o Equador, às 22h (de Brasília), onde o classificado enfrenta o vencedor de Venezuela e Canadá.

Na oportunidade, os argentinos ainda estavam sob o comando de Tata Martino e os equatorianos tinham Gustavo Quinteros como técnico em jogo que ocorreu no Mâs Monumental. A saber, os autores dos gols que construíram a vitória foram Frickson Erazo e Felipe Caicedo, já aos 35 e 39 minutos do segundo tempo, respectivamente.

O outro tabu para superar é o histórico exclusivamente em jogos de Copa América. Foram 16 partidas entre Argentina e Equador onde o primeiro deles aconteceu em 1941 e jamais o selecionado equatoriano saiu vencedor. São 11 triunfos argentinos e outros cinco empates.

Por sinal, a última partida nesse contexto também foi válida pelas quartas de final de uma Copa América, em 2021. Na edição onde a Albiceleste terminou campeã, disputada no Brasil, ele se encontraram nessa mesma instância. E a Argentina, inegavelmente inspirada, passou com um categórico 3 a 0. Assim, Rodrigo De Paul abriu a conta, aos 40 minutos do primeiro tempo, enquanto Lautaro Martínez trataram de confirmar a classificação dos então já comandados por Lionel Scaloni.