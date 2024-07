Neto faz acordo com Sampaoli após processo e vai divulgar ação beneficente do treinador na Rocinha

Copa Sampaoli conta com a parceria da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro e vai receber dez times na disputa Crédito: Jogada 10

O técnico argentino Jorge Sampaoli e Neto, ex-jogador e comentarista do Grupo Bandeirantes, se encontrarão com crianças de até 12 anos na Copa Sampaoli para colocar um ponto final na batalha judicial que travam desde o ano passado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “É uma alegria ajudar as crianças a sonharem com o futebol. Passei por esse sentimento quando jogava no meu bairro, ainda criança, e sei da importância de nunca deixar de acreditar nos nossos sonhos. Espero que essas crianças possam ter um dia especial e desfrutem de toda a sensação que o esporte pode proporcionar”, explicou Sampaoli, que convidou Neto e prometeu retirar a ação que move contra o ex-jogador na Justiça de São Paulo.

Ex-presidente da Suderj, Renato de Paula fez o meio de campo para que a superintendência, atualmente presidida por Marcos Santos, abraçasse o evento. “A Copa Sampaoli mostra o tamanho que o Complexo da Rocinha tem para o esporte nacional. Escolhida pelo próprio Jorge Sampoli, ela envolve jogadores da comunidade e de outras comunidades ao redor. Essa competição vai ser um marco, porque muito em breve entrará para o calendário oficial da cidade. A Rocinha mostra mais uma vez que a imagem que ela quer passar não é a de lugar violento, mas de inclusão, esporte e lazer”, celebra Renato. Neto x Sampaoli: relembre O técnico Jorge Sampaoli entrou na Justiça contra o apresentador Neto. O treinador quer que o ex-jogador explique a acusação de racismo feita contra ele quando ainda era comandante no Santos.