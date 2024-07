Na estreia de Mano Menezes, Fluminense só empata com Inter no Maracanã

Igor Gomes e Ganso anotam os gols no empate por 1 a 1; Tricolor segue na lanterna, enquanto Colorado se mantém fora do G6

A estreia do técnico Mano Menezes no comando do Fluminense foi com empate diante do Internacional. Na noite desta quinta-feira (4), os times ficaram no 1 a 1 no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Igor Gomes abriu o placar para os visitantes, mas Ganso deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.

Desse modo, o Tricolor segue na lanterna da competição, com sete pontos, quatro a menos do que o penúltimo colocado, o Atlético-GO. Já o Colorado soma 19 pontos e continua fora do G6: é apenas o décimo na tabela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Poucas chances, mas belos gols

Logo no começo, Wanderson obrigou Fábio a fazer boa intervenção, aos dois minutos, e Cano carimbou a trave, aos nove. Depois disso, a primeira etapa teve poucas oportunidades. Os gols só saíram porque Igor Gomes e Ganso acertaram chutes de rara felicidade sem chances de defesa. Os times estiveram bem posicionados na retaguarda. O Colorado atacou mais pelo meio, porém encontrou o adversário bem fechado. Do outro lado, faltaram jogadas verticais em velocidade para o Tricolor superar a marcação gaúcha.