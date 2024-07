Mauro Naves sofre acidente doméstico e é operado às pressas

Mauro Naves, comentarista esportivo da ESPN, precisou ser submetido a uma cirurgia às pressas após sofrer um acidente doméstico. A queda, no entanto, ocorreu em Alagoas – onde está construindo casa. O jornalista acabou com sérios ferimentos no rosto.

Apesar do susto, Mauro passou por outros processos, inclusive plásticas, e está evoluindo em recuperação. Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, o comentarista caiu no canteiro de obras da casa que está construindo, em Alagoas, e teve graves ferimentos no rosto.

ESPN afasta Mauro Naves

A emissora afastou Mauro Naves das atividades nos últimos dias devido ao ocorrido. A expectativa, agora, é que o profissional possa retornar à ESPN em breve. Segundo o jornal ‘Extra’ ele retoma os trabalhos na próxima semana.