Luis Zubeldía é expulso e desfalca o São Paulo; confira

Nesta quarta-feira (3), o São Paulo derrotou o Athletico por 2 a 1, na Ligga Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo colocou o time de Luis Zubeldía ao G4 do torneio nacional, com 24 pontos. Por falar do treinador do São Paulo, ele será desfalque na próxima rodada por conta do cartão vermelho na reta final do confronto. Amarelado por discutir com o quarto árbitro na etapa inicial, Luis Zubeldía invadiu o campo sem querer nos minutos finais para conversar com Calleri e acabou flagrado pela arbitragem. Logo depois de receber o segundo amarelo, o vermelho pintou.