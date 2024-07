Lucas Piton engata três jogos seguidos com assistências pelo Vasco e repete 2023

Lateral-esquerdo, que se destacou na temporada passada pelo qualidade no quesito mas vinha devendo, chega a oito participações em gols em 2024 Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo Lucas Piton voltou a engrenar no Vasco. Afinal, com o cruzamento perfeito para Vegetti, na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, na última quarta(3), ele chegou a três jogos seguidos com assistências para gols. Reativando, assim, uma de suas principais qualidades, que se sobressaíram em 2023, mas estavam em falta na atual temporada. Para ilustrar, o jogador tinha apenas uma assistência em 2024 antes do atual período. LEIA MAIS: Vegetti valoriza trabalho de Rafael Paiva no Vasco

A primeira delas, então, veio contra o Bahia, na quarta-feira (26), pela 12ª rodada, na derrota por 2 a 1. Em uma boa triangulação com Vegetti e Adson, ele cruzou rasteiro para Paulo Henrique, completamente livre, marcar ainda no primeiro tempo. Contra o Botafogo, na rodada seguinte, no último sábado (29), nova assistência. Foi também de Lucas Piton o cruzamento espetacular que encontrou a cabeça de Vegetti, empatando o difícil confronto contra o rival, em São Januário. E, no mesmo palco, ele repetiu a dobradinha com o Pirata, artilheiro do Brasileirão, com seis gols. Dessa vez, em cobrança perfeita de escanteio, que contou com Hugo Moura fazendo proteção entre os defensores para que o camisa 99 ficasse livre para testar firme, fazendo 2 a 0 (reveja o gol ao fim da matéria).