Jornalista provoca o Atlético-MG e come frango ao vivo

Não bastasse a derrota por 4 a 2 para o Flamengo, o Atlético-MG acabou sendo alvo de uma brincadeira do jornalista Thiago Asmar, durante programa da Jovem Pan Esportes. O ex-Globo degustou ao vivo o famoso “frango de padaria”, o que remete ao mascote do Atlético-MG, o Galo.

Assumidamente torcedor do Flamengo, Asmar começou o programa com o frango na mão. Ele teve a companhia de Vampeta, pentacampeão mundial com o Brasil e que também faz parte da atração. Na sequência, o jornalista pegou o alimento inteiro com a mão e arrancou um pedaço.