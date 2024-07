Jogador da Alemanha revela alimentação incomum e bizarra

Germany's midfielder #23 Robert Andrich is pictured prior to the International friendly football match between Germany and Greece in Moenchengladbach, western Germany, on June 7, 2024. (Photo by UWE KRAFT / AFP) Crédito: UWE KRAFT

Que tal um prato recheado de larva-da-farinha antes de um jogo? Este é um dos alimentos consumidos pelo meio-campista Robert Andrich, jogador do Bayer Leverkusen e da seleção da Alemanha. O atleta fez a revelação curiosa durante um papo no YouTube com o também jogador David Raum. Conhecidas também como tenébrios, as larvas-da-farinha são o estágio larval de uma espécie de besouro. Para Andrich, o alimento é um importante complemento em sua dieta. "Eu amo larvas de farinha. Eles são uma boa fonte de proteína. Na verdade, eu não apenas os amo – acho que eles são incríveis", elogiou o meio-campista.

Atordoado com a declaração, o zagueiro Raum brinca com Andrich sobre comer um e diz que vai pedir alguns para o amigo, que volta a valorizar as larvas-da-farinha. “Acho que são fantásticos”, completou.