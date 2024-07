Internacional abre negociações pela renovação do lateral-esquerdo Renê

Diretoria do Colorado ainda vai analisar o desempenho do jogador para avançar nas tratativas. Ele já pode assinar um pré-contrato

A relação entre Internacional e Renê pode estar próxima de chegar ao fim. O clube tenta estender o seu contrato até 2025. Apesar disso, a continuidade do atleta no Colorado ainda é uma incógnita. Por sinal, a diretoria analisa o cenário, principalmente o desempenho dele no restante da temporada.

O lateral-esquerdo já pode assinar pré-contrato com outro clube, já que seu vínculo expira no final deste ano. Ou seja, ele pode deixar o Inter sem o clube garantir uma compensação financeira. Renê é um dos principais líderes do vestiário da equipe. Aliás, conta com o respeito dos outros companheiros de elenco, comissão técnica e até diretoria.