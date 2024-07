Hulk pede desculpas por má fase do Atlético e quer apoio da torcida

O próximo jogo do Atlético-MG em seu estádio, a propósito, será na próxima quinta-feira (11), às 21h30, contra o São Paulo. Antes, porém, Hulk e seus companheiros têm um compromisso diante do Botafogo, fora de casa, neste domingo (07), às 20h30.

Com o resultado na Arena MRV, o Atlético-MG está em 11º lugar no Brasileirão, com 18 pontos, a 12 do líder, o próprio Flamengo. No entanto, o Galo tem um jogo a menos e as equipes ainda se enfrentarão no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

“O futebol não te dá tempo para ficar lamentando. É voltar a trabalhar. O bom do futebol é isso também, que daqui a três, quatro dias tem mais um jogo importante, e tem que voltar a ganhar para ganhar moral novamente. É assumir a responsabilidade”, completou Hulk.