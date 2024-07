Gerson cita provocação de Paulinho, do Atlético, para motivar jogadores do Flamengo

Em 2023, Rubro-Negro ainda sonhava com título, mas perdeu para o Galo por 3 a 0 no Maracanã; Atacante do time mineiro pisou em escudo do Fla

Gerson foi responsável por mais um discurso motivacional antes de jogo do Flamengo contra o Atlético-MG, na última quarta-feira. No vestiário da Arena MRV, o capitão do time fez questão de relembrar o último duelo entre as equipes, em que Paulinho, atacante da equipe de Belo Horizonte, pisou no escudo do Rubro-Negro no Maracanã.

“Os caras (Atlético-MG) foram na nossa casa, tiraram nossa chance de título. Fizeram o gol, pisaram no nosso escudo, mandaram nossa torcida calar a boca. Desrespeitou a gente. Isso eu não aceito. Eu não aceito que ninguém vá na minha casa e me desrespeite. Hoje (quarta-feira), temos a chance de fazer um grande jogo. Respeitando, mas dividindo forte. Vamos educar o time deles jogando bola”, declarou Gerson, em vídeo publicado na ‘FlaTV’.

O jogo que Gerson relembrou, inclusive, foi na derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Atlético-MG, no Maracanã, pelo Brasileiro do ano passado. Na ocasião, o atacante Paulinho marcou um dos gols do time mineiro e comemorou pisando no escudo do Flamengo e pedindo silêncio aos rubro-negros presentes no estádio.