Foden diz que está frustrado com desempenho da Inglaterra na Euro 2024

Além disso, o posicionamento de Foden no Manchester City e na seleção são diferentes. Sob o comando do técnico Pep Guardiola, ele joga mais pelo meio, onde marcou 27 gols e deu 13 assistências. Já na seleção inglesa, ele atua na ponta esquerda, uma vez que o setor preferido do camisa 11 está sendo ocupado por Jude Bellingham.

“No Manchester City, movimentei-me mais no centro, marquei mais gols e influenciei mais os jogos. Sempre fui honesto sobre a minha posição e sempre me vi a jogar no meio, mas não concordo que não possa jogar ao lado de Jude Bellingham”, analisou.

Foden sai em defesa do técnico Gareth Southgate

Antes do início da Euro, a Inglaterra era considerada uma das favoritas ao título. As atuações na fase de grupos e nas oitavas de final foram abaixo do esperado, levantando dúvidas sobre até onde a equipe pode chegar no torneio. Mas Foden negou que a culpa seja apenas do técnico.

“Sinto muito pelo Gareth. Nos treinos, ele tem nos dito para pressionarmos e estarmos muito em cima. Por vezes, isso tem de partir dos jogadores. Os jogadores têm de assumir parte da culpa. Temos de nos adaptar ao que a outra equipe está fazendo para sermos melhores”, completou.