Espanha x Alemanha: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções das quartas de final da Eurocopa 2024 começam nesta sexta-feira (5), em um duelo que coloca frente a frente as duas maiores vencedoras da competição. Espanha e Alemanha se enfrentam às 13h (de Brasília), na MHPArena, em Stuttgart, para definir quem avança para a semifinal. Em caso de empate no tempo regulamentar, teremos prorrogação e, consequentemente, pênaltis.

Como chega a Espanha

Os espanhóis apresentaram o melhor futebol da Euro 2024 até o momento e chegam embalados para a partida desta sexta-feira. No entanto, a Espanha terá que superar os donos da casa para seguir em busca do quarto título europeu e se isolar como maior campeã da competição.

Dessa maneira, a Fúria quer manter os 100% de aproveitamento na Euro 2024 e o técnico Luis de la Fuente não terá desfalques de última hora para encarar os alemães. Ao mesmo tempo, somente Nacho, em recuperação de um problema muscular, segue como ausência na equipe. Assim, a zaga deve ser formada novamente por Le Normand e Laporte.