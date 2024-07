Cruzeiro tem problema e dúvida para resolver até o jogo contra o Corinthians

Raposa não poderá contar com o zagueiro João Marcelo por causa do terceiro cartão amarelo, mas Neris e Villalba são opções

O técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, tem um grande problema e uma dúvida na cabeça para escalar o time para o Corinthians. O duelo entre Raposa e Timão será no domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Afinal, o time celeste não poderá contar com o zagueiro João Marcelo. O defensor foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, na derrota diante do Criciúma, e não poderá entrar em campo. Assim, as opção são Neris e Villalba. A escolha, no entanto, só será revelada momentos antes da partida.