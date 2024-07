Corinthians quita pendências de FGTS e paga outros atrasados

O Corinthians acertou nesta quinta-feira (4) as pendências com o elenco em relação aos depósitos de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Além disso, o clube pagou salário CLT dos funcionários, incluindo atletas, além dos direitos de imagem até o mês de maio. A informação foi confirmada à ESPN.

A medida acontece um dia após os atacantes Gustavo Silva e Arthur Sousa acionaram a Justiça do Trabalho pedindo rescisão unilateral dos vínculos por atrasos em relação às quantias devidas. Contudo, os dois atletas seguem com contrato com o Timão.

O novo diretor financeiro, Pedro Silveira, disse, inclusive, em coletiva que a prioridade era pagar os jogadores.