Corinthians marca no fim, bate o Vitória e volta a vencer no Brasileiro

No sufoco, o Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Timão bateu o Vitória por 3 a 2, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Rodrigo Garro, duas vezes, e Giovane garantiu o triunfo aos 49 minutos do segundo tempo. Alerrandro anotou os dois para o Leão.

Com o resultado, o Corinthians segue no Z4, mas subiu para 17ª posição, com 12 pontos. Do outro lado, o Vitória cai para 16ª posição, também com mesmo número de pontos. Agora, os times voltam a campo no domingo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, às 16h, no Mineirão. Já o Leão encara o Criciúma, às 18h30, no Barradão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Garro salva o Timão no 1º tempo

Com técnico interino, o Corinthians iniciou o jogo com peças diferentes em comparação ao últimos jogos. E deu certo no começo. A equipe criou chances e foi mais agressiva no ataque. Pedro Henrique e Wesley tiveram oportunidades de marcar. No entanto, quem estufou as redes foi Rodrigo Garro, duas vezes. O segundo foi um golaço, de camisa 10, no ângulo. Aliás, os donos da casa também tiveram uma queda rendimento. Do outro lado, o Vitória, por sua vez, aproveitou o momento para sair mais ataque. Em uma das chances, Alerrandro aproveitou sobra dentro da área e igualou o placar. No fim, um duelo de mais vontade do que técnica.