Com André, Fluminense divulga relacionados para duelo com o Internacional

Na estreia de Mano Menezes, Tricolor terá extensa lista de desfalques, porém retorno importante do volante no Maracanã pela 14ª rodada

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), para medir forças com o Internacional, no Maracanã. Assim, o confronto marcará a estreia do técnico Mano Menezes, que chega para substituir Fernando Diniz, demitido na última semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, o treinador não poderá contar com alguns jogadores. Entre eles, Felipe Melo (panturrilha esquerda), Lima (coxa esquerda), Manoel (coxa direita), Terans (panturrilha esquerda), Calegari (tornozelo direito) e Isaac (coxa esquerda). Marquinhos, por sua vez, está em fase de transição, porém segue de fora.