Busca pela reação e Thiago Silva: confira o calendário do Fluminense em julho

Tricolor tenta reagir e deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro agora sob o comando de Mano Menezes e com a estreia do ídolo chegando Crédito: Jogada 10

O técnico Mano Menezes estreia nesta quinta-feira (4) à frente do Fluminense e terá a tarefa de fazer a equipe reagir no Campeonato Brasileiro. Neste início de segundo semestre, o Tricolor irá finalizar o primeiro turno e necessita urgentemente reagir para não se complicar ainda mais na luta contra o rebaixamento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dessa forma, a direção do clube carioca fez uma promoção para ter casa cheia no duelo com o Internacional, que acontece às 20h (de Brasília), no Maracanã. Na sequência da competição nacional, o time visita o Fortaleza no próximo domingo (7), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela 15ª rodada.

Na outra quinta-feira (11), mais um jogo longe de seus domínios. Desta vez, contra o Criciúma no Heriberto Hülse, às 20h (de Brasília). O duelo com o Athletico-PR, por sua vez, ainda não teve data e horário definidos pela CBF, visto que o Furacão terá pela frente os duelos de mata-mata da Sul-Americana. Estreia do ídolo Em meio à expectativa para o retorno ao Fluminense, Thiago Silva segue treinando no CT Carlos Castilho. Sendo assim, vale lembrar que o zagueiro, de 39 anos, só poderá estrear após o dia 10 de julho, data da abertura da janela de transferências internacionais. Contudo, a CBF visa garantir o equilíbrio, visto que a abertura da janela acontece em meio à 16ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, a Diretoria de Registro, Transferência e Licenciamento (DRT) da entidade só efetivará as solicitações de clubes da elite a partir do dia 11 de julho

No dia 21, o Tricolor visita o Cuiabá, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, enquanto no dia 24 recebe o Palmeiras, no Maracanã. Esta partida é válida pela 19ª rodada, a última do primeiro turno, e acontece às 21h30 (de Brasília). Por fim, a equipe encerra o mês no dia 28, ainda com horário a definir diante do Bragantino, no Nabi Abi Chedid, no início do returno. Confira os jogos do Tricolor em julho Brasileirão

Fluminense x Internacional – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

04/07 (quinta-feira), às 20h Brasileirão

Fortaleza x Fluminense – Castelão, Ceará (CE)

07/07 (domingo), às 16h Brasileirão

Criciúma x Fluminense – Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

11/07 (quinta-feira), às 20h Brasileirão

Fluminense x Athletico-PR – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

A definir Brasileirão

Cuiabá x Fluminense – Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

21/07 (domingo), às 20h