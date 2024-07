Bruno Méndez tem acerto para deixar Europa rumo ao México

No aspecto verbal, todas as partes estão cientes da negociação onde o clube que disputa a Liga MX não vai arcar com valor referente a taxa de transferência. Isso porque o defensor charrúa se desvincularia do clube espanhol antes de chegar aos Diablos Rojos. Assim, o novo contrato entre o zagueiro e o Toluca deve ter validade até 2027.

Depois de somente uma temporada atuando na Europa, defendendo o Granada, da Espanha, o zagueiro uruguaio Bruno Méndez vai voltar para o continente americano. Ao menos, de acordo com informação veiculada pela rádio mexicana ‘Super Deportivo’ que o coloca como novo reforço do Toluca.

As condições apresentadas para a transação, aliás, foram ponto fundamental para os mexicanos se colocarem à frente da concorrência. Além do Toluca, outras equipes Espanha como Celta, Getafe, Espanyol e Rayo Vallecano, além do Palmeiras, chegaram a se posicionar como interessados no atleta de 24 anos.

Segundo o jornalista Fernando Esquivel, além do acordo de longa duração, será inclusa uma cláusula de liberação de Bruno Méndez em caso de surgir uma proposta da Europa que interesse o jogador. Com isso, haveria maior segurança em fazer o movimento inverso ao que Bruno Méndez realizou no fim de 2023.

Trajetória

Com formação no Montevideo Wanderers, ele foi comprado pelo Corinthians, em 2019, por um alto valor. Na época, a equipe brasileira pagou quase R$ 19 milhões pelos seus direitos, mas acabou não tendo nenhum retorno financeiro com sua saída. Após atuar por três anos no Timão, ele esteve emprestado ao Internacional por uma temporada e meia antes do seu segundo ciclo na representação paulista. Na época, apesar da oscilação, viveu seu período de mais oportunidades pelo Alvinegro.