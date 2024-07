Bruno Henrique marca dois gols no mesmo jogo após quase três anos

Atacante estufa as redes duas vezes diante do Atlético e comanda vitória elástica do Flamengo em Belo Horizonte Crédito: Jogada 10

O Flamengo mostrou personalidade diante do Atlético-MG e venceu por 4 a 2 na Arena MRV. Bruno Henrique, com dois gols marcados, foi um dos destaques do jogo. O atacante não estufava as redes duas vezes em uma mesma partida há quase três anos. A última vez que Bruno Henrique marcou dois gols em um mesmo jogo aconteceu no dia 29 de setembro de 2021. Na época, Barcelona de Guayaquil e Flamengo se enfrentavam pelas quartas de final da Libertadores. O atacante fez os gols da vitória no Equador. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Bruno Henrique valoriza força mental do Flamengo Momento de Bruno Henrique no Flamengo O atacante atualmente é reserva no clube. No entanto, ele vem atuando como titular nos últimos jogos. Afinal, Everton Cebolinha, titular da posição, está com uma lesão no quadril direito e só deve retornar nas próximas semanas. Bruno Henrique tem seis gols marcados nesta temporada. O atacante, dessa forma, é o vice-artilheiro do Flamengo em 2024, ficando atrás somente de Pedro. O atacante está no clube desde 2019 e é um dos principais ídolos do elenco rubro-negro. O camisa 27, ao todo, conquistou 12 títulos na Gávea: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa e quatro Cariocas.