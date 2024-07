Botafogo envia ofício à CBF e cobra arbitragem por sequência de lances polêmicos

Mesmo com vitória sobre o Cuiabá, o Botafogo, inclusive, voltou a criticar a arbitragem pelo Brasileirão. A principal reclamação foi pela entrada dura de Filipe Augusto em Gregore, no segundo tempo, e que resultou apenas em um cartão amarelo para o jogador adversário. Por conta disso, o clube enviou um novo ofício à CBF na tarde desta quinta-feira, cobrando a entidade pelo acúmulo de lances polêmicos recentes.

O lance, aliás, se junta a outros dois muito parecidos em clássicos. Uma falta de Martinelli, do Fluminense, no mesmo Gregore, e, inclusive, de Hugo Moura, do Vasco, em Tchê Tchê.

O documento é do site “ge”. O ofício externa a revolta do clube, que também havia sido manifestada por John Textor, dono da SAF alvinegra.