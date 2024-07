Boca Juniors garante manutenção de jogador vendido ao Chelsea

Além da busca por reforços, o Boca Juniors trabalha, também, para manter os bons valores contidos no elenco. Como, por exemplo, é o caso do jovem zagueiro Aaron Anselmino. Com isso, mesmo negociado junto ao Chelsea, ele vai seguir sendo opção, no futuro próximo, para o técnico Diego Martínez.

No fim do último mês de junho, os clubes se acertaram em transação onde Anselmino será reforço do clube inglês pelo valor de 18 milhões de dólares (R$ 98,6 milhões, na cotação atual). Nesse sentido, a venda do nome formado na base boquense se equivale a uma das transações mais caras da história do clube mesmo tendo somente dez partidas entre os profissionais.