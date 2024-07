Arias mantém confiança em volta por cima do Fluminense: ‘Sairemos desse momento’

Mesmo à distância, colombiano acompanha pior momento do Tricolor na temporada e acredita na recuperação no Campeonato Brasileiro

“Sou muito grato ao Fernando (Diniz). Já falei com ele, mandei mensagem agradecendo por tudo que fez por mim, pelo clube. Claramente tenho acompanhado o que está acontecendo com o Fluminense e tenho confiança que sairemos desse momento ruim que estamos atravessando”, afirmou.

Titular da Colômbia na Copa América, John Arias, de 26 anos, acompanha, mesmo que de longe, o pior momento do Fluminense na temporada, com a lanterna do Campeonato Brasileiro. Após o empate com o Brasil, o jogador agradeceu Fernando Diniz, que foi demitido, e mostrou confiança na volta por cima da equipe.

O colombiano é o melhor jogador do elenco na temporada e chama a atenção do mercado europeu. No entanto, o presidente Mário Bittencourt deixou claro em sua última coletiva que não há uma proposta oficial no momento. No passado, aliás, o atleta recusou uma proposta do Zenit, da Rússia, por acreditar que pode ingressar em ligas maiores.

Por fim, a Colômbia volta a campo no próximo sábado (6) para medir forças com o Panamá pelas quartas de finais da Copa América, às 19h (de Brasília). O Fluminense, por sua vez, enfrenta o Internacional nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.