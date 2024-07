Andreas revela que Paquetá confirmou que houve conversas para o retorno ao Flamengo

Meia da Seleção Brasileira, Andreas Pereira jogou no clube carioca, que tem o desejo de repatriar Paquetá, atualmente no West Ham

Ainda envolvendo o Flamengo, Andreas comentou sobre o reencontro com Arrascaeta, no próximo sábado. Afinal, o camisa 14 do Mais Querido veste a camisa do Uruguai, adversário do Brasil nas quartas de final da Copa América.

“Eu não falei ainda com ele, mas estava pensando em mandar uma mensagem para ele. Com certeza vamos conversar antes do jogo”, afirmou.

Caminho para reconquistar o torcedor

O torcedor brasileiro ainda não se animou com a Canarinho na Copa América. Afinal, a equipe de Dorival Júnior venceu apenas um jogo no torneio. Assim, Andreas falou sobre o caminho para a Seleção reconquistar o torcedor.