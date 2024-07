Almada chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo

Meia argentino é a contratação mais cara de todos os tempos no futebol argentino, superando Luiz Henrique, do próprio Glorioso

Reforço mais caro da história do futebol brasileiro, o meia argentino Almada desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4). Cerca de 40 pessoas estavam no local para recepcionar o novo jogador do Botafogo.

“Muito feliz. Esperava essa recepção. Farei, então, de tudo para retribuir em campo”, limitou-se a dizer o meia, evitando, de antemão, o contato com a imprensa.

Almada, em seguida, entrou em um carro e seguiu para as instalações do novo clube. Por lá, fará exames médicos e assinará o contrato com o Mais Tradicional.