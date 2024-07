Affair de Bellingham rouba a cena com fotos sensuais

Laura Celia Valk é apontada pelo jornal The Sun como companheira do atacante da seleção inglesa

Em alta dentro de campo, Jude Bellingham é um pouco mais discreto fora dele. Porém, esta tranquilidade para além das quatro linhas pode estar com dias contados. O motivo? Laura Celia Valk, apontada pelo jornal The Sun, da Inglaterra, como affair do jogador do Real Madrid e da seleção inglesa.

A modelo e influenciadora holandesa de 25 anos tem sido encontrada com frequência no Santiago Bernabéu, estádio do clube atual do jogador. De acordo com o jornal inglês, Laura está hospedada na casa de Bellingham, que inclusive estaria apaixonado pela jovem.