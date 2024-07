Abel Ferreira valoriza reação do Palmeiras: ‘Estamos de parabéns’

Na noite desta quinta-feira, o Palmeiras empatou com o Grêmio por 2 a 2, em Caxias do Sul, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar deixou o técnico Abel Ferreira satisfeito, pois ele entende que o grau de dificuldade para conquistar a igualdade foi altíssimo, mesmo com o rival na zona de rebaixamento.

Na coletiva de imprensa, o português aproveitou para exaltar o seu elenco e citou outros concorrentes que irão lutar pelas primeiras colocações do Brasileirão.