Welington vira alvo do Torino enquanto discute renovação com São Paulo

Lateral-esquerdo pode assinar um pré-contrato com outro clube, mas clube italiano gostaria de contar com o jogador ainda em julho

O lateral-esquerdo Welington, do São Paulo, entrou na mira do Torino, da Itália. Nos últimos dias, os italianos procuraram o estafe do jogador para saber de uma possível transferência. O cria de Cotia tem contrato com o Tricolor até o final do ano e já pode assinar um pré-contrato com outro clube.

O São Paulo ainda tem interesse em renovar com o jogador, mas as conversas para um novo vínculo está travada há meses. Como já está liberado para assinar um pré-contrato com outro clube, a permanência de Welington no MorumBIS é cada vez menos provável.