Vegetti valoriza trabalho de Rafael Paiva no Vasco

Argentino fecha a vitória do Cruz-Maltino por 2 a 0 sobre o Fortaleza e chega a seis gols no Campeonato Brasileiro

O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao bater o Fortaleza por 2 a 0, nesta quarta-feira, em São Januário. Após o duelo, o atacante Vegetti, que fechou o triunfo, elogiou o trabalho feito pela comissão técnica.

“Muito feliz pela vitória. A gente vem fazendo um grande trabalho, memorável. Acho que não vinha dando resultado. Contra o Botafogo fizemos uma grande partida, hoje também. A gente vem melhorando. Muito feliz por marcar o gol da vitória, porque meus companheiros estão fazendo um trabalho enorme”, disse antes de complementar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“No futebol, o resultado manda. Mas esse grupo prometeu não negociar a forma de trabalho, de jogar. A gente pode ganhar, perder, empatar, mas não podemos negociar a forma. Temos que nos entregar ao máximo, entendemos a mensagem. Como disse no jogo passado: independentemente do comando técnico, temos que responder com essa camisa, e estamos fazendo. Por nós, por nossa família, pela torcida, pelo clube que merece estar mais alto”, finalizou.