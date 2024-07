Vasco tem lista extensa de pendurados para enfrentar o Fortaleza

O Vasco conta com uma extensa lista de jogadores pendurados para o jogo de logo mais, contra o Fortaleza, pela 14ª rodada do Brasileirão. Ao todo, sete atletas estão com dois amarelos na série, correndo risco de ficar fora do compromisso seguinte do Cruz-Maltino, contra o Inter, no domingo (7).

Maicon, Lucas Piton, Victor Luis, Hugo Moura, David e Rossi, além do lesionado João Victor, estão pendurados. O último da lista é o único que não deve constar na lista de relacionados para o duelo em questão.

LEIA MAIS: Primeiro gol de Payet pelo Vasco foi contra o Fortaleza, adversário de logo mais