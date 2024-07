Uefa investiga gesto polêmico de Demiral, herói da Turquia na Euro 2024

Zagueiro comemora segundo gol na vitória sobre Áustria nas oitavas de final com gesto ligado à extrema-direita turca

Demiral comemorou o segundo gol com um gesto associado ao grupo ultranacionalista turco ‘Lobos Cinzentos’. Nas redes sociais, o zagueiro publicou a imagem da comemoração com a legenda “quão feliz é aquele que diz: eu sou turco”, lema cunhado por Mustafa Kemal Atatürk, fundador da Turquia moderna.

A Uefa anunciou nesta quarta-feira (3) que abriu uma investigação sobre o gesto de Merih Demiral durante a partida das oitavas da Euro 2024 contra a Áustria, por “comportamento inadequado”. Embora tenha sido o grande destaque da vitória turca por 2 a 1, que classificou a seleção para as quartas de final, com dois gols marcados, o zagueiro pode ser punido pelo gesto ligado à extrema-direita turca.

“Uma investigação foi aberta de acordo com o artigo 31(4) do Regulamento Disciplinar da Uefa, em relação ao alegado comportamento inapropriado do jogador da Federação Turca de Futebol, Merih Demiral”, diz o comunicado da Uefa.

LEIA MAIS: veja os confrontos das quartas de final da Euro 2024 e onde assistir

Além disso, a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, condenou o gesto no ‘X’, antigo ‘Twitter’.