Torcida do Palmeiras vai escolher o número de Felipe Anderson. Entenda!

Será o torcedor do Palmeiras que escolherá o número da camisa de Felipe Anderson. Na tarde desta quarta-feira (3), o clube paulista explicou que a numeração do meia-atacante, que teve a contratação anunciada em abril, será decidida por meio de uma votação no App Oficial do Verdão. Os números à disposição são: 9, 19, 93 e 99.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Gostei muito desta iniciativa do Palmeiras e estou ansioso para descobrir qual número o torcedor vai escolher para mim. Independentemente da opção ganhadora, é uma honra vestir a camisa do Maior Campeão do Brasil”, disse Felipe Anderson ao site oficial do Palmeiras. Durante treinamentos durante a semana, aliás, ele utilizou, provisoriamente, a numeração 99 no short.