Tiquinho vive maior jejum de gols pelo Botafogo

Tiquinho Soares vive um momento delicado no Botafogo. Afinal, ele está há sete jogos sem marcar e vive seu maior jejum do gols no Glorioso. O atacante está no clube desde agosto desde 2022 e é um dos protagonistas do elenco alvinegro.

Momento de Tiquinho Soares no Botafogo

O último gol de Tiquinho aconteceu no dia 21 de abril. O Botafogo, na época, protagonizou uma goleada diante do Juventude por 5 a 1 no Nilton Santos e somou três pontos importantes no Brasileirão. O atacante alvinegro marcou de pênalti aos nove minutos do primeiro tempo.

Após esta goleada histórica no Rio de Janeiro, Tiquinho viveu momentos delicados no Glorioso. Afinal, ele sofreu uma lesão na coxa direita e se tornou desfalque por um mês. Além disso, José Nilton Soares, pai do atacante, teve falência múltipla dos órgãos e morreu no dia 14 de maio.

No entanto, apesar do jejum de Tiquinho, os jogadores alvinegros vivem um bom momento na temporada. Com 24 pontos, os comandados de Artur Jorge estão na terceira colocação do Brasileirão. O Botafogo tem sete vitórias, quatro vitórias e uma derrota nos últimos 12 jogos.