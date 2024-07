STJD pune Felipe Melo, do Fluminense, por um jogo por empurrão a profissional do Atlético-GO

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) puniu o zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, com um jogo de suspensão pelo empurrão que o defensor proferiu a Álvaro Castro, profissional de imprensa do Atlético-GO. O incidente se deu no duelo entre as equipes no Maracanã, pela nona rodada – leia aqui e relembre.

Segundo o portal “Uol”, o SJTD modificou a classificação da denúncia de “agressão” para “ato hostil”, o que contribuiu para que a pena não fosse tão grave. Em caso de agressão, ele poderia pegar de quatro a 12 jogos de gancho. Como Felipe Melo foi expulso, ele já cumpriu a suspensão de um jogo e está livre para atuar. O assessor pegou punição de 15 dias.

