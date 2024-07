Sem Pedro, Tite deve promover duas mudanças em escalação do Flamengo

Artilheiro do Brasil, o camisa 9 da Gávea deverá ser preservado no confronto desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, na Arena MRV

O líder ainda é o mesmo, mas o Flamengo que encara o Atlético-MG nesta quarta-feira (03) será diferente ao que venceu o Cruzeiro na última rodada. O técnico Tite promoveu mudanças no meio e no ataque durante o último treino no Ninho do Urubu e a tendência é que as alterações sejam mantidas para o jogo na Arena MRV, às 21h30.

A primeira mexida nada mais é que uma boa notícia para o torcedor: o retorno de Erick Pulgar. O volante se reapresentou ao Flamengo após a eliminação do Chile na Copa América, treinou normalmente e deve assumir o lugar do jovem Lorran no time de hoje. O chileno não vai a campo pelo Rubro-Negro desde a goleada sobre o Vasco, por 6 a 1, no dia 02 de junho, no Maracanã.

Em contrapartida, Pedro está praticamente confirmado entre os suplentes de Tite para o jogo. Isso porque o artilheiro apresentou um alto índice de desgaste às vésperas do confronto e deverá ser preservado pelo técnico. Sem o camisa 9 e sem Gabigol, cortado devido aos imbróglios por renovação, Carlinhos volta a ganhar chance entre os titulares.